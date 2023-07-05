Медведев: без поставок западного оружия ВСУ спецоперация завершится за несколько дней

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция завершится в течение нескольких дней, если страны НАТО — в первую очередь США — прекратят поставки вооружения Украине. При этом он упомянул возможность использования ядерного оружия, говоря о способах завершения любой войны. Альтернативой оружию массового поражения зампред Совбеза назвал мирный договор.

«Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней»,— ответил господин Медведев журналистам, видеоответ опубликован в его Telegram-канале.

По словам Дмитрия Медведева, любая война может быть завершена в короткие сроки, в том числе с помощью подписания мирного договора. «Либо, если сделать то, что сделали американцы в 45-м году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города — Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена — это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан»,— добавил зампред Совбеза.

23 мая Дмитрий Медведев говорил, что НАТО «несерьезно» относится к возможности «ядерного апокалипсиса». Он считает, что чем больше оружия поставляется Украине, тем более вероятным становится этот сценарий, а события могут развиваться непредсказуемо. Позднее он выразил мнение, что, если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить удар первой. В МИД РФ, в свою очередь, называли спекуляцией разговоры о применении ядерного оружия на Украине.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Люсине Баласян