Замглавы МИД Рябков: Россия не планирует применять ядерное оружие на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины, изменений в доктринальных подходах по этому вопросу не произошло. Сегодня, 26 мая, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что, по его мнению, если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить удар первой.

По его словам, тему возможного применения Россией ядерного оружия на Украине искусственно «раскручивают» недружественные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Наши недруги, наши враги цинично спекулируют, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие. Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло»,— заявил он в интервью журналу «Международная жизнь». Он уточнил, что в настоящее время нет никаких оснований для возможного пересмотра российской ядерной доктрины в связи с военной операцией на Украине, подобные консультации сейчас не ведутся.

В октябре 2022 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что тему ядерной угрозы со стороны России «не нужно раздувать искусственно». По его мнению, те, кто на Западе спекулирует на возможном применении Россией ядерного оружия, должны осознавать свою ответственность.

Согласно военной доктрине России, руководство страны имеет право применять ядерное оружие «в случае агрессии, ставящей под угрозу существование государства».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции«Ъ».

Александр Кислов