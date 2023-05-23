Медведев предупредил НАТО о возможности ядерного конфликта

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что НАТО ошибается, считая, что ядерный конфликт невозможен. Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса, пояснил господин Медведев. Он также заявил, что США должны компенсировать России восстановление Артемовска и Мариуполя в ДНР.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«НАТО несерьезно относится к этому сценарию (ядерному апокалипсису.— “Ъ”). Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму»,— заявил RT зампред Совбеза РФ. По его словам, в альянсе, видимо, предполагают, что ядерный конфликт невозможен. Однако НАТО ошибается, события могут начать развиваться непредсказуемо, считает Дмитрий Медведев.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий того, что принято называть ядерным апокалипсисом», — сказал он. «В какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет целиком и полностью лежать на Североатлантическом альянсе»,— оценил господин Медведев вероятность ядерного конфликта.

Зампред Совбеза полагает, что США должны компенсировать России ущерб за подрыв «Северного потока» и не только. «Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой, на их деньги»,— заявил Дмитрий Медведев.

Сегодня, 23 мая, в Бахмут (Артемовск) отправился врио главы ДНР Денис Пушилин для оценки предстоящей работы гражданских служб. О взятии города сообщали основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Минобороны России. Украина утверждает, что ее войска по-прежнему остаются в городе. Господин Пушилин заявил, что Бахмут получит советское название Артемовск.

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Мария Федотова