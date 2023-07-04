Sony может выпустить PlayStation 5 Slim в 2023 году по цене $399

Японская компания Sony собирается представить новые версии консоли PlayStation 5 — PS5 Slim выйдет в конце 2023 года по цене $399, а в будущем году компания планирует выпустить более мощную PS5 Pro. Об этом стало известно из документов, опубликованных в рамках судебной тяжбы между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США.

О том, что Sony планирует выпустить новые версии PlayStation 5, ранее сообщал инсайдер Том Хендерсон. С его слов, в сентябре 2023 года может выйти PlayStation 5 со съемным дисководом, а в 2024 году на прилавках появится более мощная PlayStation 5 Pro. Ранее глава подразделения Xbox Фил Спенсер заявил , что не видит необходимости в выпуске обновления консолей Xbox.

Sony продолжает наращивать количество выпускаемой игровой техники: в мае 2023 года компания представила новый аксессуар для PlayStation 5 под названием Project Q — это портативное устройство, предназначенное для стрима игр с пользовательской PS5. Продажи вышедшего в феврале 2023 года шлема виртуальной реальности PlayStation VR2, по данным Bloomberg, не оправдали ожиданий.

Евгений Федуненко