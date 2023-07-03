В Якутии из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

На территории Республики Якутия из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев по итогам заседания комиссии по ЧС по борьбе с лесными пожарами. В настоящее время в Якутии зафиксировано 110 возгораний.

«В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации. Всего на сегодняшний день в республике действует 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га. Наиболее сложная обстановка в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах. В связи с этим сегодня мной подписан указ о введении режима ЧС на территории республики»,— написал Айсен Николаев в Telegram.

По итогам заседания КЧС господин Николаев поручил вести постоянный мониторинг возникновения лесных пожаров. Незамедлительно приступать к ликвидации возгораний силами добровольных дружин и лесопожарных формирований в транспортно-доступных местах.

Также глава Якутии подчеркнул необходимость усилить работу по привлечению к тушению пожаров местных жителей. «Положительный опыт мы видим в Олекминском районе, где жители активно подключились к выявлению и тушению лесных пожаров. Выражаю им большую благодарность»,— добавил господин Николаев. Он также поручил принять решение о введении режима ЧС на территории Оймяконского и Алданского районов.

28 июня правительство Якутии ввело режим чрезвычайной ситуации в Усть-Майском районе из-за трех природных пожаров в труднодоступной местности. Синоптики предупреждали, что в регионе в ближайшие дни будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. В ряде районов Якутии также действует штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра, в Якутии в июле среднемесячная температура может оказаться выше нормы. Аналогичный прогноз действует и для западной части Урала, востока Красноярского края и Приморского края.

Милена Костерева