Температура выше нормы ожидается на половине территории России в июле

В июле среднемесячная температура выше нормы прогнозируется на западе Урала, востоке Красноярского края, в Якутии, Приморском крае и нескольких других регионах. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически на всей территории страны отрицательные аномалии не прогнозируются. Наиболее теплая погода, класс выше нормы, — на востоке Заволжья, в Западном Урале, на востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области. То есть на половине территории России»,— сказал господин Вильфанд ТАСС.

Дефицит осадков ожидается на юге Приволжского федерального округа, в центре Урала, на востоке Якутии, добавил Роман Вильфанд. Среднее количество осадков за месяц выше нормы прогнозируется в Ставропольском и Алтайском краях, Архангельской и Кемеровской областях, а также на востоке Камчатского края.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 30 июня, в Москве будет 18–20°С тепла, в ночь на субботу температура опустится до 13°С. Также в отдельных районах столицы ожидаются грозы и град.

Олеся Павленко