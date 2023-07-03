Ермак: кто хотел боевика с наступлением, должен помнить о минах и преимуществе РФ в воздухе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для ускорения контрнаступления Киеву нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие. Он отметил преимущество России в воздухе и большое число мин.

«Много мин и преимущество врага в воздухе — несмотря на эти сложности силы обороны движутся вперед. Каждый, кто хотел увидеть стремительный боевик с наступлением, должен помнить об этих вещах, а также о важности жизни каждого нашего воина»,— написал господин Ермак в Telegram.

Украина, по данным российской стороны, начала широкомасштабное наступление 4 июня. С тех пор Минобороны РФ неоднократно сообщало о неудачных попытках наступления украинской армии. Минобороны Украины сообщало, что Россия продвигается на четырех направлениях линии фронта, по другим направлениям наступательные действия ведут украинские войска. По оценке главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, контрнаступление продлится до 10 недель и будет «очень кровавым». Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось. Он объяснял это проливными дождями. Украинский лидер хочет «показать результаты» до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Леонид Уварчев