Рогов ожидает второго этапа контрнаступления Украины в Запорожской области

Украина готова ко второму этапу контрнаступления в Запорожской области, считает председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, Киев пытается «запутать разведку», поэтому на линии соприкосновения постоянно проходит маневрирование и переброска войск, чтобы «скрыть местонахождение основных сил».

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент»,— сказал господин Рогов «РИА Новости». По его мнению, украинские войска могут сосредоточить главный удар на любом из участков от Васильевского направления до Времевского выступа.

Господин Рогов считает, что за последние четыре недели Украина провела «максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений». Регулярно ведутся обстрелы российских тылов, чтобы поразить инфраструктурные объекты, включая мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами и аэродромы.

Украина, по данным российской стороны, начала широкомасштабное наступление 4 июня. По оценке главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, оно продлится до 10 недель и будет «очень кровавым». Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось. Он объяснил это проливными дождями. Украинский лидер хочет «показать результаты» до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

Подробнее о темпах контрнаступления — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Леонид Уварчев