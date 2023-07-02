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Коммерсантъ FM
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Главные новости к утру 2 июля

В Хорватии произошла стрельба. Один человек убит, восемь ранены.

Минобороны РФ за июнь зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. Ведомство заявило о существенном росте числа нарушений протоколов деконфликтации, по сравнению с прошлым годом.

Во Франции за пятую ночь беспорядков задержаны 486 человек. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает, что ночь прошла спокойнее «благодаря решительным действиям сил безопасности».

Сирия и Израиль обменялись обвинениями в обстрелах. Дамаск заявил об атаке по территории провинции Хомс. Израиль зафиксировал взрыв зенитной ракеты над своей территорией.

Приглашенная солистка Мариинского театра Зинаида Царенко стала лауреатом Гран-при XVII конкурса имени Петра Чайковского.

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