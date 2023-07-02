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Коммерсантъ FM
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В Хорватии произошла стрельба, один человек убит, восемь ранены

В хорватском городе Сисак произошла стрельба. Один человек погиб, восемь пострадали. По информации СМИ, стрельба велась из автомата Калашникова. На трех объектах произошел пожар, который также связан с инцидентом со стрельбой.

О стрельбе сообщили Хорватское радио и телевидение и портал Index со ссылкой на правоохранительные органы. Преступник находится в бегах, правоохранительные органы его разыскивают. Район преступления заблокирован полицией, дороги перекрыты.

Город Сисак находится в центральной части Хорватии. Как отмечают СМИ, недалеко от места стрельбы и горящих объектов находится нефтеперерабатывающее предприятие. В последние годы оно работает не на полную мощность.

Леонид Уварчев

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