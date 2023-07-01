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Нижегородские коммунисты выдвинули Владислава Егорова на выборы губернатора

Региональное отделение КПРФ выдвинуло своего лидера Владислава Егорова кандидатом на выборы губернатора Нижегородской области. Решение принято на общем собрании, сообщили в областном избиркоме.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября. В качестве кандидата от «Единой России» выдвинут действующий глава региона Глеб Никитин, от ЛДПР — председатель регионального отделения партии Владислав Атмахов. От партии пенсионеров баллотируется Александр Быков, от «Гражданской силы» — Илья Померанцев.

«Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» не стала выдвигать кандидата, партия поддержит Глеба Никитина.

Подробнее о кандидатах в губернаторы — в материале «Ъ-Приволжье» «Великолепная четверка и глава».

Анастасия Еремина

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