«Единая Россия» выдвинула Глеба Никитина на выборы губернатора

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» по результатам праймериз выдвинула Глеба Никитина в качестве кандидата в губернаторы Нижегородской области. За него проголосовали 345 делегатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На внутрипартийное голосование также были выдвинуты Виктор Лунин и Татьяна Берсенева. Они набрали пять баллов и четыре балла соответственно.

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября. Из системной оппозиции кандидата пока представила только ЛДПР, партия выдвинула главу регионального отделения и депутата Владислава Атмахова. «Справедливая Россия» сообщила, что не намерена выдвигать кандидата.

Действующий губернатор Глеб Никитин заявил о намерении повторно участвовать в выборах еще в мае. Его поддержал президент Владимир Путин.

Иван Сергеев