Выдвиженцы двух партий сдали документы на выборы нижегородского губернатора

В пятницу региональные отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Гражданской силы» подали документы о выдвижении кандидатов на выборы губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

От партии пенсионеров на выборы выдвинут Александр Быков, от «Гражданской силы» — Илья Померанцев. Теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр, собрав подписи депутатов представительных органов муниципальной власти.

Накануне региональная конференция «Единой России» выдвинула кандидатом действующего губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Участвовать в выборах в пользу господина Никитина отказалась «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». От ЛДПР на выборы пойдет председатель регионального отделения партии Владислав Атмахов. КПРФ пока не выдвинула своего кандидата.

Выборы губернатора Нижегородской области пройдут в единый день голосования 10 сентября. В регионе будет применяться дистанционное электронное голосование, также избиратели смогут проголосовать очно. Голосование будет трехдневным.

Подробнее о кандидатах в губернаторы — в материале «Ъ-Приволжье» «Великолепная четверка и глава».

Владимир Зубарев