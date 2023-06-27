«Справедливая Россия» не будет выдвигать кандидата в губернаторы Нижегородской области

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) решила не выдвигать кандидата на выборы губернатора Нижегородской области, а поддержать действующего главу Глеба Никитина. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил Захара Прилепина в больнице после покушения. Май 2023 года

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин навестил Захара Прилепина в больнице после покушения. Май 2023 года

Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

«Друг познается в беде! Когда сопредседатель нашей партии Захар Прилепин пережил страшное покушение, Глеб Сергеевич (Никитин) активно включился в вопросы оказания ему помощи и поддержки. В связи с этим мы приняли единственное возможное для нас решение. Мы не будем выдвигать кандидата, поддержим Глеба Никитина»,— написал Сергей Миронов в Telegram-канал.

Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Борском районе. Машина, в которой ехали писатель и его соратник Александр Шубин, взорвалась. Захар Прилепин получил ранения и был госпитализирован, его помощник погиб на месте.

Выборы губернатора Нижегородской области назначены на 10 сентября. Из системной оппозиции кандидата представила только ЛДПР, партия выдвинула главу регионального отделения и депутата Владислава Атмахова.

Действующий губернатор Глеб Никитин в мае заявил о готовности повторно участвовать в выборах и заручился поддержкой президента Владимира Путина. Официально «Единая Россия» назовет своего кандидата по итогам праймериз, которые назначены на 29 июня.

Анастасия Еремина