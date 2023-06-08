ЛДПР выдвинула Владислава Атмахова на выборы нижегородского губернатора

Центральный аппарат Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвинул кандидатом на выборы губернатора Нижегородской области Владислава Атмахова – главу регионального отделения партии и депутата заксобрания. Об этом сообщили в ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Остальные партии пока не выдвинули свои кандидатуры. На второй губернаторский срок будет претендовать действующий глава региона Глеб Никитин, секретарь регионального отделения «Единой России».

В четверг депутаты заксобрания Нижегородской области назначили дату выборов губернатора, они состоятся в единый день голосования 10 сентября. В регионе будет применяться дистанционное электронное голосование. Также избиратели смогут проголосовать очно.

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Владимир Зубарев