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Коммерсантъ FM
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ЕС призвал Китай надавить на Россию для немедленного вывода войск с Украины

Участники саммита Евросоюза призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно и полностью вывела войска с Украины без предварительных условий. Об этом сказано в заявлении саммита ЕС по Китаю.

«Европейский союз призывает Китай оказать давление на Россию для прекращения агрессивной войны, немедленного и полного вывода войск с Украины без предварительных условий»,— сказано в заявлении (цитата по ТАСС).

В заявлении также отмечается, что страны ЕС продолжат международное и экономическое сотрудничество с КНР. При этом они «озабочены ростом напряженности в Тайваньском проливе» и угрозами применения силы против Тайваня, а также проблемами с соблюдением прав человека в Китае.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский договорились о визите спецпредставителя для переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией. Им стал экс-посол Китая в Москве Ли Хуэй. В МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта. Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. По итогам переговоров Ли Хуэй заявил, что «при нынешнем положении дел всем сторонам может быть довольно сложно сесть за стол для плодотворных переговоров». В июне глава Минобороны Китая Ли Шанфу заявил, что страна сосредоточена на дипломатическом разрешении конфликта.

По данным Russian Field, доля тех, кто выступает за прекращение СВО и переход к мирным переговорам, составляет 44% и почти равняется числу сторонников продолжения боевых действий. Социологи Russian Field проводили исследование с 16 по 19 июня, в опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов. Они также отмечают, что 64% опрошенных одобрили бы решение президента о наступлении на Киев — это рекордное значение за все время исследований команды. При этом переход к мирным переговорам положительно расценили бы 72% опрошенных.

Что происходит на 492-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко

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