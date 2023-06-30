Кулеба: украинцы готовы продолжать военные действия годами

Недавний опрос показал, что украинцы готовы продолжать военные действия на протяжении многих лет, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киев не хотел бы вмешательства в конфликт зарубежных военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

«Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что война — это экзистенциальный вопрос»,— рассказал господин Кулеба итальянскому телеканалу La7 (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Украина «никогда не просила и не хочет» вмешательства в конфликт войск других стран. «Дайте нам оружие, а мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности. Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт»,— пояснил министр (цитата по ТАСС).

Он добавил, что не знает, сколько продлятся военные действия. «Я работаю каждый день, чтобы конфликт закончился как можно скорее»,— подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в 2022 году говорил, что допускает затягивание конфликта на Украине. Аналогичные опасения в мае 2023-го озвучил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Министр армии США Кристин Вормут считает, что конфликт на Украине разрешится «сам собой». Евросоюз готовится к тому, что военные действия займут несколько лет.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Евросоюз не ожидал такой повестки».

Лаура Кеффер