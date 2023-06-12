Еврокомиссар Бретон: ЕС готовится к тому, что конфликт на Украине займет несколько лет

Евросоюз (ЕС) готовится к тому, что военные действия на Украине затянутся на несколько лет, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он убежден, что возможности для введения санкций против России пока не исчерпаны.
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«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго. Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет. Поэтому мы готовимся к этому»,— сказал господин Бретон в эфире радио RMC (цитата по ТАСС).
По его словам, «никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам». Тьерри Бретон убежден, что «если Украина когда-то и победит, то военным путем», вернув себе «необоснованно оккупированные территории». «Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что ей необходимо для победы»,— добавил он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще год назад говорил, что допускает затягивание конфликта на Украине. Аналогичные опасения в мае 2023-го выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида . Министр армии США Кристин Вормут считает, что конфликт на Украине разрешится «сам собой».
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».