Еврокомиссар Бретон: ЕС готовится к тому, что конфликт на Украине займет несколько лет

Евросоюз (ЕС) готовится к тому, что военные действия на Украине затянутся на несколько лет, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он убежден, что возможности для введения санкций против России пока не исчерпаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Мы готовимся к тому, что эта война будет продолжаться долго. Войны с высокой интенсивностью боевых действий на территории Европы, к сожалению, ранее продолжались несколько лет. Поэтому мы готовимся к этому»,— сказал господин Бретон в эфире радио RMC (цитата по ТАСС).

По его словам, «никто не говорил, что Украина победит благодаря ограничительным мерам». Тьерри Бретон убежден, что «если Украина когда-то и победит, то военным путем», вернув себе «необоснованно оккупированные территории». «Именно поэтому ЕС и союзники Украины предоставляют ей все то, что ей необходимо для победы»,— добавил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще год назад говорил, что допускает затягивание конфликта на Украине. Аналогичные опасения в мае 2023-го выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида . Министр армии США Кристин Вормут считает, что конфликт на Украине разрешится «сам собой».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер