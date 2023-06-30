Бизнес импортозамещает кредиты

Объем кредитного портфеля частному бизнесу в иностранных банках с февраля 2022 года резко сократился. По оценкам “Ъ”, речь может идти о снижении на 870 млрд руб. В отдельных банках портфель снизился до нуля. При этом в целом кредитование частного бизнеса в РФ растет, в том числе и за счет перехода к банкам с российскими бенефициарами прежних клиентов дочерних иностранных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российские банки с иностранным капиталом резко сократили объем кредитного портфеля корпоративных клиентов и ИП (за вычетом резервов), следует из оценки “Ъ” на основе 101-й формы отчетности. За период с 1 февраля 2022 года (последняя открытая отчетность до начала военных действий) по 1 июня 2023 года (первая открытая отчетность) их портфель сократился почти на 870 млрд руб. Оценивался портфель непросроченных кредитов.

Крупнейший по активам игрок с иностранным капиталом — Райффайзенбанк — за рассмотренный период сократил портфель более чем 50%, до 295 млрд руб., опустившись по этому показателю с 9-го на 14-е место (без учета ПСБ, не раскрывшего подробную отчетность).

Несколько собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией в Райффайзенбанке, поясняют, что материнский Raiffeisen Bank International (RBI) резко сократил лимит дочернему банку по росту активов в РФ. В марте 2023 года Райффайзенбанк перестал открывать счета новым корпоративным клиентам. RBI больше года прорабатывает варианты судьбы российской дочерней структуры и даже может вывести Райффайзенбанк из периметра группы после третьего квартала 2023 года, но не готов продавать его по «любой цене», писал «Интерфакс» со ссылкой на CEO RBI Йоханна Штробля.

У второго по величине корпоративного портфеля Юникредит-банка он сократился на 43%, до 270,8 млрд руб. Находившийся на третьей позиции Ситибанк снизил портфель больше чем на порядок. У менее крупных кредитных организаций — «Интезы», Мидзухо-банка, ОТП-банка — корпоративные портфели сократились на 50–75%, а Натиксис-банк его просто обнулил. У ряда банков, в частности Райффайзенбанка и Юникредит-банка, снижение кредитного портфеля происходит на фоне роста активов.

Как отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев, сокращение портфеля может объясняться «его выгашиванием по сроку при минимизации выдачи новых ссуд». Так как на 1 февраля 2022 года около 235 млрд руб. корпоративных кредитов в Райффайзенбанке имели срок погашения меньше года, в Ситибанке — около 90 млрд руб.

Часть высвободившейся ликвидности могла размещаться на счетах в головных банках и на денежном рынке, предполагает эксперт. «Клиенты активно использовали дочерние структуры иностранных банков для проведения трансграничных платежей и, вероятно, переводили в них свои расчеты. Это должно было способствовать увеличению или по крайней мере сохранению размера их активов. Определенный вклад в рост активов у таких банков могла дать валютная переоценка»,— добавляет господин Нечаев.

Ситибанк планировал прекращение практически всех услуг и сервисов в России для корпоративных клиентов к концу первого квартала 2023 года (см. “Ъ” от 19 октября 2022 года). В ОТП-банке пояснили, что в соответствии с новой стратегией остановили кредитование новых корпоративных клиентов: «Падение портфеля в отчетности обусловлено естественной амортизацией и погашением в соответствии с графиками действующих кредитных линий». В других банках не ответили на запросы “Ъ”.

При этом крупнейшие российские банки преимущественно демонстрировали рост корпоративного кредитного портфеля. В Альфа-банке (рост на 12%) связывают ситуацию с увеличением кредитования малого и среднего бизнеса.

Совкомбанк (рост на 16%) активизировал кредитование машиностроительного сектора. Как пояснил руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором банка Ростислав Кулак, «многие компании, ранее принадлежавшие иностранцам, поменяли собственников и перешли на обслуживание в российские банки», в том числе в Совкомбанк. Кроме того, по его словам, «импортеры перевернули международные документарные операции в кредитные ресурсы».

Впрочем, ряд банков из топ-100 по объему портфеля — например, Тинькофф-банк и МТС-банк — показали его снижение. В МТС-банке пояснили, что это произошло за счет «естественной амортизации» и «сдержанной политики по наращиванию портфеля». В Тинькофф-банке заверили, что продолжают развивать направление краткосрочного кредитования в сегменте МСБ. «В связи с этим в анализе некорректно учитывать счет 45108 (не раскрывается сейчас в публичной отчетности.— “Ъ”), на балансе которого учитываются кредиты на срок более трех лет, поскольку они преимущественно состоят из финансовых обязательств внутри группы "Тинькофф"». Без учета данного счета, добавили в банке, рост портфеля корпоративных кредитов за указанный период составил 52%.

Ольга Шерункова