Эфиопия подала заявку на вступление в состав БРИКС

Официальный представитель МИД Эфиопии Мелес Алем сообщил, что власти африканского государства официально подали заявку на вступление в БРИКС. По его словам, руководство Эфиопии надеется, что заявка будет поддержана членами объединения и государство сможет присоединиться к БРИКС уже в ближайшее время.

«Мы уже официально подали заявку на членство в БРИКС, и мы надеемся на хороший результат»,— сказал господин Алем изданию The Reporter.

На данный момент членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР. Бангладеш имеет статус кандидата на вступление в объединение. В 2021 году страна присоединилась к Новому банку БРИКС, который был создан для финансирования инфраструктурных проектов в государствах-членах и развивающихся странах.

14 июня стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подали Египет и Бангладеш. Всего, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, заинтересованность в присоединении к объединению в той или иной форме публично выразили почти 20 различных государств. Как отмечает The Reporter, среди стран, подавших заявки на вступление в БРИКС, также есть Саудовская Аравия, Египет, Индонезия и Алжир.

Ближайший саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в южноафриканском Йоханнесбурге. Ожидается, что на мероприятии будет рассмотрена часть заявок на вступление в БРИКС.

Александр Кислов