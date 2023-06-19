Бангладеш подал заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подал заявку на присоединение к группе БРИКС, сообщил газете Dhaka Tribune министр иностранных дел страны Масуд Бин Момен. По данным издания, вопрос о вступлении Бангладеш в объединение могут рассмотреть на предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

На данный момент членами БРИКС являются Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР. Бангладеш имеет статус кандидата на вступление в объединение. В 2021 году страна присоединилась к Новому банку БРИКС, который был создан для финансирования инфраструктурных проектов в государствах-членах и развивающихся странах.

Собеседник Dhaka Tribune уточнил, что возможность вступления в БРИКС обсуждалась на встрече премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы на прошлой неделе. В ходе обсуждения этого вопроса президент ЮАР «положительно отнесся к этому предложению».

«Да, мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс»,— подтвердил министр иностранных дел Бангладеш.

14 июня стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подал Египет. Всего, по словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, заинтересованность в присоединении к объединению выразили почти 20 государств.

Милена Костерева