Ростовский губернатор заявил, что чиновники во время мятежа не уезжали из города

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что во время мятежа 24 июня находился на связи с президентом Владимиром Путиным и руководством Минобороны. Он отметил, что не знает ни одного чиновника, который бы в это время покинул Ростов-на-Дону.

«Я доложил президенту, что службы жизнеобеспечения работают, в порядке, мы на месте, президент пожелал хорошей работы»,— рассказал господин Голубев журналистам (цитаты «РИА Новости»).

Губернатор сообщил, что повреждены строительная техника и транспорт, которые выставлялись на пути движения колонн Частной военной компании «Вагнер». По его словам, власти «потеряли определение количество техники». Часть нужно восстановить, часть не подлежит восстановлению. Господин Голубев, отвечая на вопрос о восстановлении дорог, сказал: «Нормально, все в порядке».

В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК «Вагнер» захватил штаб Южного военного округа. Евгений Пригожин вывел силы частной военной компании из города после урегулирования ситуации при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил тех госслужащих, которые покинули Россию «в сложный для страны момент» — на фоне мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, это «должно быть в том числе наказуемо», он попросил составить списки таких госслужащих.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Леонид Уварчев