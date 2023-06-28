Зеленский предложил изменить даты трех праздников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service, Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предусматривающий изменение дат трех праздников. Согласно документу, праздновать Рождество Христово предлагается 25 декабря вместо 7 января, День защитников отечества — 1 октября вместо 14 октября, День Украинской Государственности — 15 июля вместо 28 июля.

8 мая господин Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. В тот же день он направил в Раду законопроект об установлении Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Верховная рада одобрила инициативу в конце мая, в июне Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер