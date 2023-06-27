Лукашенко: ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу сегодня, 27 июня, сообщил, что значительная часть российского ядерного оружия перевезена на территорию страны. Оно не будет охраняться бойцами ЧВК «Вагнер», ядерное оружие обслуживается россиянами, а белорусы им «помогают», пояснил он.

«Поляки и прочие считают, что (я попросил, чтобы дали мне из СМИ) "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили»,— сказал господин Лукашенко (цитата по «БЕЛТа»).

По его словам, ядерное оружие обслуживается российскими и белорусскими военными. «Работаем вместе. У нас опыта такого нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие»,— рассказал господин Лукашенко.

Он подчеркнул, что информация об охране ядерного оружия бойцами ЧВК недостоверна. «Никакой "Вагнер" не будет охранять ядерное оружие. Это наша задача. И за сохранность оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем. У нас достаточно ребят, которые способны охранять этот объект вместе с россиянами»,— отметил он.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. Бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, самолет Евгения Пригожина прилетел в Белоруссию.

В марте президент России Владимир Путин объявил, что в Белоруссии будет размещено тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что Россия своими действиями не нарушит Договор о нераспространении ядерного оружия, поскольку не передаст это оружие Белоруссии, а только разместит его под своим контролем.

По словам Владимира Путина, к 1 июля 2023 года закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. 9 июня на встрече с президентом Белоруссии господин Путин сказал, что размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него — 7–8 июля.

Полина Мотызлевская