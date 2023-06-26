Лавров: зарубежные коллеги просили не говорить публично об их солидарности с Путиным на фоне мятежа

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на фоне вооруженного мятежа 24 июня он, а также президент Владимир Путин получали множество звонков от зарубежных коллег, выражавших солидарность с российскими властями. При этом, уточнил министр, коллеги просили не сообщать о звонках публично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Были многочисленные звонки президенту Владимиру Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось»,— сообщил господин Лавров в интервью телеканалу RT.

«Я тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег. Многие из них, высказав те же мысли, солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции, просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать, мы уважаем их просьбу»,— добавил глава МИДа.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» объявил о проведении «марша справедливости» на Москву, а у к утру 24 июня сообщил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Российские власти расценили произошедшее как вооруженный мятеж. Владимир Путин 24 июня провел телефонные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, при посредничестве которого ситуацию урегулировали, ЧВК «Вагнер» ушли в полевые лагеря.

Также господин Путин сообщал об обстановке президентам Узбекистана, Казахстана и Турции Шавкату Мирзиёеву, Касым-Жомарту Токаеву и Реджеп Таийпу Эрдогану. Последний «выразил полную поддержку шагам российского руководства», следовало из сообщения Кремля. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что члены администрации американского президента общались с российскими коллегами на фоне мятежа, однако речь шла о безопасности находящихся в РФ граждан США.

О том, как на события в России отреагировали за границей,— в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Лусине Баласян