Госсекретарь США подтвердил контакты Вашингтона и Москвы во время мятежа Пригожина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Белого дома связывалась с руководством России во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. США напомнили РФ об обязательствах по обеспечению безопасности американских граждан, уточнил господин Блинкен.

«Я не говорил, но другие члены администрации говорили с российскими коллегами, прежде всего потому, что мы хотели убедиться, что Россия понимает свои обязательства по обеспечению безопасности американских граждан и наших сотрудников, находящихся в РФ»,— сказал госсекретарь в эфире ABC.

Отвечая на просьбу прокомментировать попытку мятежа, госсекретарь заявил, что ситуация в России «находится в развитии». «Я сомневаюсь, что мы видели последний акт»,— отметил господин Блинкен.

The New York Times (NYT) и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США сообщили, что американская разведка заранее получила информацию о возможной организации Евгением Пригожиным вооруженного мятежа. По информации NYT, планы основателя ЧВК стали известны пресс-службам 21 июня. По данным издания, США не сообщили об этом РФ, потому что не были заинтересованы в том, чтобы помочь российскому президенту Владимиру Путину избежать «серьезного» удара со стороны ЧВК «Вагнер».

Итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источник в штаб-квартире НАТО сообщала, что альянс контактировал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после попытки военного мятежа. Переговоры прошли из-за опасений за ядерную безопасность. Господин Блинкен в эфире NBC не стал комментировать детали дипломатических консультаций с Россией.

Евгений Пригожин вечером 23 июня начал «марш справедливости» на Москву. Российские власти признали это вооруженным мятежом, против Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. К ночи 24 июня ситуацию урегулировали. Бойцы компании освободили находившиеся под их контролем объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Эрдни Кагалтынов