Убийца владельца «Мясной империи» Мавриди приговорен к 20 годам колонии

Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима за убийство владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Приговор размещен в онлайн-картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд также признал Александра Мавриди виновным в незаконном хранении оружия, похищении, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и отмывании денег. Кроме того, ему назначили ограничение свободы после отбытия наказания на срок 1 год и 6 месяцев. Александр Мавриди признал вину и заявил о желании принять участие в военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».

По данным следствия, убийство произошло из-за развода Маругова с женой Татьяной, к которой Александр Мавриди испытывал симпатию. Он решил убить Владимира Маругова, чтобы имущественный конфликт разрешился в пользу Татьяны.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года Александр Мавриди и Паша Ахмедов купили в Москве арбалет и ночью пробрались в баню в деревне Аносино, где находился Владимир Маругов. Ранее Александр Мавриди работал в доме бизнесмена сторожем: он знал расположение комнат. Свидетеля преступления — женщину, которая была в бане вместе с убитым,— оставили в живых.

В тот же день Александр Мавриди был задержан. Пашу Ахмедова задержали 17 ноября 2020 года в Татарстане. При обыске его съемной квартиры в Строгино был обнаружен прикованный наручниками к кровати адвокат Алексей Завгородний, которого охранял Константин Барский. По данным следствия, адвоката держали в заключении с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года. У него вымогали три квартиры и одно парковочное место в Москве стоимостью более 71 млн руб. В результате недвижимость перешла в собственность родственников преступников.

Сообщникам Александра Мавриди Паше Ахмедову и Константину Барскому назначили 13 лет и 8 лет колонии строгого режима соответственно. Соучастникам в убийстве (гражданам Молдавии) Александру Бутнару назначили 11 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Денису Грозаву — 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, Николаю Тетере — 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, Ивану Цуркану — 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

В ночь на 6 августа 2021 года Александр Мавриди и четыре гражданина Молдавии (Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря) сбежали из истринского ИВС. После они были задержаны. Александр Мавриди признал вину в побеге и убийстве бизнесмена.

После побега Александра Мавриди были возбуждены два уголовных дела в отношении сотрудников ИВС о превышении должностных полномочий. В сентябре 2022 года трое экс-сотрудников ИВС в Истре были признаны виновными. Двум из них назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 3 месяца. Одной сотруднице назначили лишение свободы сроком на 3 года в колонии общего режима.

Анастасия Ларина