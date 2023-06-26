ЕС одобрил увеличение фонда военной помощи Украине на €3,5 млрд

Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) одобрили увеличение Европейского фонда мира на €3,5 млрд. Из этого фонда Брюссель выделяет средства на поставки оружия Украине. Это решение призвано в том числе «обеспечить финансовую устойчивость» фонда, говорится в пресс-релизе ЕС.

«Сегодняшнее решение вновь обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году. Менее чем за два года фонд доказал свою эффективность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее»,— сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В апреле Евросовет одобрил план снабжения Украины боеприпасами на €1 млрд через Фонд мира. В мае ЕС представил план по наращиванию производства снарядов для артиллерии ВСУ, на эти цели потратят €1,5 млрд. Минобороны Великобритании выявило случаи перепродажи оружия до его попадания в зону конфликта на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер