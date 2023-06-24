В работе Telegram произошел сбой

В мессенджере Telegram на территории России вновь наблюдается сбой. Ранее пользователи жаловались на его работу днем. Сейчас заметный рост жалоб зафиксирован в районе 21:00.

На момент выпуска новости больше всего сообщений о сбоях приходило из Москвы (22), Санкт-Петербурга (4), Донецка (3), Сочи (3), Ростова-на-Дону (2), Самары (2), Челябинска (2). 82% пользователей жалуются, что мессенджер не работает, 12% испытывают трудности с получением сообщений, 5% — с работой приложения.

Сбои в Telegram происходят на фоне развития ситуации вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чья пресс-служба использует в том числе этот мессенджер.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». После заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Сейчас основатель ЧВК объявил, что колонны его бойцов разворачиваются и уходят в полевые лагеря.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова