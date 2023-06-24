Белгородский губернатор сообщил о пожаре на предприятии в Шебекино из-за сброшенной с БПЛА бомбы

В городе Шебекино с беспилотника сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий, пострадавших нет, но есть небольшой очаг возгорания, сообщил губернатор Белгородской области в Telegram. Он добавил, что пожарные расчеты прибыли к месту инцидента для ликвидации последствий.

С начала июня город Шебекино переживает регулярные обстрелы со стороны Украины. Жители массово покинули город: на 12 июня в белгородских пунктах временного размещения находилось более 6 тыс. человек.

2 июня господин Гладков заявил, что в результате обстрелов Шебекино пострадали десять предприятий, на восстановление которых нужно около 13 млрд руб. При этом он не уточнил, какие именно объекты пострадали.

20 июня господин Гладков посетил Шебекино вместе с госпожой Москальковой. В городе идет широкомасштабная работа по оценке ущерба: ранее сообщалось, что повреждения получили более 700 частных и 113 многоквартирных домов. Власти уже начали восстановительные работы и надеются по возможности к осени вернуть людей в их дома. Ранее к охране порядка в округе после сообщений о мародерстве были привлечены Росгвардия и частные охранные предприятия.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов