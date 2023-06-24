МИД Ирана назвал попытку мятежа в России внутренним делом страны

Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что происходящее в России является внутренним делом государства. Он подчеркнул, что Иран поддерживает верховенство закона в РФ.

«Представитель министерства иностранных дел Насер Канани считает последние события в России внутренним вопросом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации»,— говорится в заявлении пресс-службы иранского МИДа.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударах по позициям своих бойцов, а затем сообщил о выдвижении 20–25 тыс. человек с целью «разобраться». Военное ведомство назвало эти сообщения провокацией. К утру 24 июня Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова-на-Дону. Сложить оружие в ответ на обращение президента России Владимира Путина он отказался. Власти Липецкой области сообщают, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории региона.

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Эрдни Кагалтынов