Калужская область частично ограничила автомобильное движение по дорогам

Калужская область временно ограничивает автомобильное движение по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. Соответствующее решение принял оперативный штаб Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее власти Липецкой области сообщили об отмене всех автобусных рейсов в Воронежскую область. Также было временно ограничено автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях был введен режим контртеррористической операции. Произошло это после обвинений 23 июня основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в адрес Минобороны.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова