Движение судов по Москве-реке приостановлено

Движение по Москве-реке временно приостановлено, также ограничена работа причалов. Об этом сообщил в Telegram столичный департамент транспорта.

«По информации ФГБУ Канала им. Москвы, движение по Москве-реке временно приостановлено. Работа причалов также ограничена»,— сказано в сообщении.

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции. В столице отменили все массовые мероприятия. Мэр Сергей Собянин заявил, что ограничений на въезд и выезд из города нет.

Эти меры ввели после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер