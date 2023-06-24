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Коммерсантъ FM
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Посольство Казахстана призвало соотечественников не посещать граничащие с Украиной регионы России

Посольство Казахстана в России обратилось к своим гражданам «в связи с имеющимися угрозами безопасности». Дипломаты рекомендовали не посещать приграничные российские регионы. Находящихся на этих территориях граждан Казахстана посольство призвало встать на консульский учет.

«Просим воздержаться от посещения российских приграничных с Украиной регионов из-за угроз безопасности»,— говорится в сообщении посольства в Telegram-канале посольства Казахстана.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о планах перейти границу Ростова. К утру 24 июня он заявил, что ЧВК контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Власти Ростовской области отменили все массовые мероприятия, жителям рекомендовали не выходить из домов. В Липецкой области усилены меры безопасности. В Москве и Московской области проводятся антитеррористические мероприятия.

Лусине Баласян

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