CNN: в США следят за ситуацией в РФ после заявлений Пригожина

Американские чиновники внимательно следят за ситуацией в России после заявлений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщили источники CNN. В Вашингтоне слова предпринимателя считают «чем-то большим, чем его обычная риторика». Американский телеканал также обратил внимание, что заявлениям господина Пригожина не предшествовали успехи украинской армии.

Евгений Пригожин поздно вечером 23 июня распространил сообщения с обвинениями в адрес Минобороны в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и о том, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало это «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Леонид Уварчев