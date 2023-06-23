Генерал ВСУ Сырский заявил, что основные силы в наступлении пока не задействованы

Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что войска еще не задействовали основную часть своих сил в контрнаступлении. Украинская армия «ищет, прощупывает» слабые места в российской обороне, пояснил генерал-полковник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сырский

Фото: Министерство обороны Украины Александр Сырский

Фото: Министерство обороны Украины

«Мы не должны недооценивать врага. Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и строит там прочную оборону, которую довольно трудно пробить»,— сказал Александр Сырский в интервью The Guardian, подчеркнув, что «все еще впереди».

По его словам, при стремлении к мгновенной и большой победе необходимо понять, что это потребует времени, «потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, техники и искусственных препятствий».

Российское Министерство обороны сообщало о «попытках контрнаступления» ВСУ с 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», при этом указал на серьезное сопротивление, с которым ВСУ сталкиваются в ходе контрнаступления.

В офисе господина Зеленского говорили, что ВСУ проводят наступательные действия «в тестовом режиме» с целью выявления слабых мест российских сил. Темп наступления, которое развивается «медленнее, чем хотелось бы», украинский президент объяснял необходимостью сохранить жизни солдат. Кроме того, по его словам, контрнаступление осложняется тем, что территория 200 тыс. кв. км заминирована российскими войсками.

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Лусине Баласян