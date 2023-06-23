ПАСЕ призвала МОК не допускать до Олимпиады-2024 россиян и белорусов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе. По мнению ПАСЕ, это решение нужно оставить в силе до тех пор, «пока продолжается агрессивная война России».

Согласно пресс-релизу на сайте ПАСЕ, в настоящее время допуск россиян и белорусов до международных соревнований «немыслим». Их участие «будет использоваться в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает другим спортсменам», в том числе украинским, участвовать в соревнованиях, считают в ПАСЕ.

«Усилия МОК по установлению критериев, позволяющих этим спортсменам принимать участие в качестве нейтральных, не могут предоставить необходимые гарантии… Аргументы в пользу их участия… не имеют достаточного веса перед необходимостью осуждения совершаемых злодеяний и демонстрации полной и непоколебимой поддержки международным сообществом Украины»,— заявили в ассамблее.

В ПАСЕ также напомнили, что российские и белорусские спортсмены часто получают денежные выплаты от государства, а некоторые из них «входили в состав военно-спортивных команд». «Кажется невозможным, чтобы они могли продемонстрировать свой нейтралитет и дистанцирование от этих режимов, не говоря уже о том, чтобы сделать какое-либо заявление против войны»,— добавили в ассамблее.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить до участия не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе. 22 июня глава МОК Томас Бах сказал, что решение о допуске россиян к Олимпиаде будет нелегким. Тем временем комитет по этике МОК проверяет президента Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева и двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву на причастность к вооруженным силам РФ.

О позиции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Лаура Кеффер