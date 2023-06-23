Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПАСЕ призвала МОК не допускать до Олимпиады-2024 россиян и белорусов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) о недопуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 даже в нейтральном статусе. По мнению ПАСЕ, это решение нужно оставить в силе до тех пор, «пока продолжается агрессивная война России».

Согласно пресс-релизу на сайте ПАСЕ, в настоящее время допуск россиян и белорусов до международных соревнований «немыслим». Их участие «будет использоваться в качестве инструмента пропаганды и де-факто помешает другим спортсменам», в том числе украинским, участвовать в соревнованиях, считают в ПАСЕ.

«Усилия МОК по установлению критериев, позволяющих этим спортсменам принимать участие в качестве нейтральных, не могут предоставить необходимые гарантии… Аргументы в пользу их участия… не имеют достаточного веса перед необходимостью осуждения совершаемых злодеяний и демонстрации полной и непоколебимой поддержки международным сообществом Украины»,— заявили в ассамблее.

В ПАСЕ также напомнили, что российские и белорусские спортсмены часто получают денежные выплаты от государства, а некоторые из них «входили в состав военно-спортивных команд». «Кажется невозможным, чтобы они могли продемонстрировать свой нейтралитет и дистанцирование от этих режимов, не говоря уже о том, чтобы сделать какое-либо заявление против войны»,— добавили в ассамблее.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить до участия не поддерживающих военные действия на Украине российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе. 22 июня глава МОК Томас Бах сказал, что решение о допуске россиян к Олимпиаде будет нелегким. Тем временем комитет по этике МОК проверяет президента Федерации тенниса РФ Шамиля Тарпищева и двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву на причастность к вооруженным силам РФ.

О позиции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...