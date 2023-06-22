Путин: потери ВСУ говорят о решении Запада воевать до последнего украинца

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что мобилизационный ресурс вооруженных сил Украины не безграничен, но западные союзники, похоже, намерены «воевать с Россией до последнего украинца».

«Технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является. Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца»,— сказал Владимир Путин, комментируя данные министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева о потерях ВСУ.

По информации Совбеза и Минобороны, потери украинской армии превышают 13 тыс. человек. При этом глава государства отметил, что российским командирам нужно учитывать, что резервы ВСУ еще не исчерпаны и ряд стратегических резервов еще не задействован.

Вчера, 21 июня, Владимир Путин заявил, что украинская армия несет серьезные потери в личного составе и технике в ходе контрнаступления, которое, по данным российского Минобороны, началось 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», при этом указал на серьезное сопротивление, с которым ВСУ сталкиваются в ходе контрнаступления.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов