Совфед одобрил освобождение от уголовной ответственности мобилизованных и контрактников

Совет федерации одобрил закон, освобождающий от уголовной ответственности осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Действие закона распространяется на заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время.

Как отмечали в конституционном комитете Совфеда, закон не касается будущих преступлений, а касается лишь тех лиц, которые сейчас находятся под следствием или осуждены. Норма не распространяется на осужденных за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и по ряду других статей Уголовного кодекса.

Предполагается, что освобождение от ответственности и погашение судимости будут возможны в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по отдельным основаниям. Граждане, успевшие отбыть наказание или освобожденные условно-досрочно, на таких же условиях могут претендовать на погашение судимости. Контроль за поведением таких мобилизованных и контрактников должно будет осуществлять командование войсковых частей.

Инициатива была разработана группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Вчера, 20 июня, закон был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. По оценкам господина Клишаса, претендовать на освобождение от уголовного преследования могут «десятки тысяч» человек.

Подробнее о льготах для участников военной операции — в материале «Ъ» «Отряд законодательного обеспечения».

Милена Костерева