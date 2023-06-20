Претендовать на освобождение от уголовного преследования за участие в СВО могут «десятки тысяч» человек

Во вторник в Совете федерации (СФ) прошло заседание комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, в ходе которого сенаторы одобрили ряд законопроектов, параллельно рассматриваемых в Госдуме. «Коллеги так составили свой график, что у нас большинство вопросов находятся на предварительном рассмотрении»,— объяснил коллизию глава комитета Андрей Клишас, добавив, что вечером того же дня члены СФ смогут проголосовать уже окончательно — в письменном виде.

Наиболее значимой из обсуждаемых инициатив стал законопроект об освобождении от уголовного преследования участников специальной военной операции (СВО), подозреваемых в преступлениях небольшой или средней тяжести, а также осужденных, которые совершили эти преступления до вступления закона в силу. «То есть это не на будущее, это вопрос, который закрывает прошлые периоды,— объяснил господин Клишас, подчеркнув, что речь не идет об обратной силе закона.— Лица, которые сейчас находятся под следствием или осуждены, могут воспользоваться этой нормой. На будущее эта ситуация невозможна. Понятно почему: чтобы человек, извините за грубость, не поджег дом соседа, а затем поехал на СВО».

Норма не распространяется на лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, экстремизм и другие подобные составы, поскольку «это как раз тот случай, когда нужно быть предельно осторожными», продолжил Андрей Клишас. «Сложно сказать, какое количество людей (она затронет.— “Ъ”), мы обсуждали этот вопрос с рядом правоохранительных органов. Я разные цифры слышал, потенциально это десятки тысяч человек»,— добавил он. В ответ на ряд прозвучавших вопросов сенатор резюмировал, что норма коснется только контрактников и не будет работать в случае ранения. «Есть ранения, когда человек будет уволен со службы, тогда да. А если это ранение, когда он может продолжать службу, тогда он ее продолжает»,— сказал он.

Андрей Прах