Клишас: закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не касается ЧВК «Вагнер»

Сенатор Андрей Клишас пояснил, что принятый накануне закон, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер». Господин Клишас был одним из разработчиков проекта закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Обсуждаемый законопроект касается только лиц, заключающих контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, на ЧВК он не распространяется. Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом»,— пояснил сенатор «Парламентской газете».

Над подготовкой инициативы помимо Андрея Клишаса работали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы этого комитета Ирина Панькина (все — из «Единой России»). Документ внесли в Госдуму 13 июня, третье чтение он прошел 20 июня. Претендовать на освобождение от уголовного преследования за участие в военной операции могут «десятки тысяч» человек.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее говорил, что с января прекратил набор заключенных в военную компанию. Также он сообщал, что к 18 июня 32 тыс. заключенных «убыло домой» в связи с окончанием контракта с частной военной компанией. В мае господин Пригожин говорил, что из 50 тыс. набранных заключенных в боях за Бахмут погибло примерно 20% (около 10 тыс. человек).

Подробности — в материале «Ъ» «Искупление в законе».

Лаура Кеффер