Захарова: западных журналистов неоднократно ловили на том, за что арестован Гершкович

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти ранее «ловили» сотрудников западных СМИ на такой же деятельности, за которую был арестован журналист Wall Street Journal Эван Гершкович. По ее словам, эти случаи не предавали гласности.

«Сколько раз до Гершковича мы просто ловили их на подобного рода деятельности, просто не предавали гласности. И хотели, знаете, много лет выстроить нормальные отношения (с Западом.— "Ъ") и обращали внимание, что так делать нельзя»,— сказала госпожа Захарова RT.

Представитель МИД РФ считает, что господин Гершкович в России «занимался деятельностью, ассоциированной со сбором секретных материалов», а не журналистикой.

Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. 31 марта Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). По данным ФСБ, журналист собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. WSJ отвергла подозрения в шпионаже в отношении своего журналиста и потребовала освободить его. США признали журналиста «неправомерно задержанным».

О чем писал Эван Гершкович для The Wall Street Journal — в материале «Американец, много ездивший по России».

Леонид Уварчев