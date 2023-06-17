Зеленский не понимает логику делегации стран Африки, приехавшей в Россию для переговоров после Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает логику лидеров стран Африки, поехавших в Россию на переговоры из Киева. Он утверждает, что во время их визита в столицу Украины российские военные обстреляли город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Сенегала Маки Салл, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо)

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Сенегала Маки Салл, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо)

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

«Это их решение (поехать в Россию.— "Ъ"), но насколько оно логично, я действительно не понимаю»,— сказал господин Зеленский журналистам на пресс-конференции с африканскими лидерами (цитата по Reuters).

Представитель президента ЮАР говорил, что африканская делегация не слышала и не видела взрыва в Киеве, о котором сообщали областные власти. Вчера, 16 июня, делегация африканских стран представила свой мирный план Владимиру Зеленскому. Документ не предполагает вывода российских войск с территорий, которые Украина считает своими, на чем настаивает господин Зеленский.

Подробнее о мирной инициативе — в материале «Ъ» «Африка проявила себя миротворчески».

Лаура Кеффер