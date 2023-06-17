Попова: число заболевших корью снижается каждую неделю с мая

Число больных корью в России с начала мая еженедельно снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также назвала неплохими темпы вакцинации от вируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнила госпожа Попова, общее количество привитых уже достигло почти миллиона. «Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю»,— сказала она «РИА Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

Прививочная кампания против кори стартовала в РФ в апреле. В том же месяце из-за случаев заболевания переводили на удаленку студентов Российского государственного университета нефти, газа им. И. М. Губкина и один из корпусов Российского технологического университета. В мае на дистанционное обучение перевели часть студентов в МГУ.

О распространении кори в России — в приложении «Ъ» «Коренная перемена».

Лаура Кеффер