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Коммерсантъ FM
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Минфин США: Россия экспортирует нефть с дисконтом в 25% к мировым ценам

Есть свидетельства того, что введенный ценовой потолок на российскую нефть успешно работает, заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо. По его словам, Россия экспортирует нефть с дисконтом 25% к мировым ценам.

Господин Адейемо сказал, что доходы правительства РФ от продажи нефти за пять месяцев 2023 года упали почти на 50% год к году, хотя Россия экспортирует больше сырой нефти, чем в начале военной операции на Украине. «Несмотря на рост экспорта, Россия зарабатывает меньше денег, потому что ее нефть теперь продается с дисконтом в 25% по сравнению с другими мировыми нефтью»,— приводятся слова министра на сайте ведомства.

Как добавил Уолли Адейемо, Россия также инвестирует в создание собственной морской нефтяной экосистемы, чтобы доставлять нефть без использования услуг стран Запада. «Например, российский Центробанк выдал гарантии почти на $9 млрд в рамках схемы перестрахования... Это деньги, которые Кремль не может инвестировать в танки и другое оружие для ведения своей нелегитимной войны на Украине»,— отметил министр.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, с этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты. По данным хельсинкского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, потолок цен обходится России в €160 млн ($172 млн) ежедневно. Минэнерго РФ утверждает, что Россия смогла перенаправить объемы поставок нефти и нефтепродуктов, выпавшие из-за эмбарго Евросоюза и стран G7. В частности, Индия и Китай стали закупать нефть из РФ.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ» «Российская нефть пробила потолок».

Лаура Кеффер

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