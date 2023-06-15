Между Симферополем и Севастополем создадут парк за 120 млрд рублей

Системообразующий банк Крыма «РНКБ» профинансирует строительство туробъекта «Крым наш парк» между Симферополем и Севастополем. Его первую очередь создадут до конца 2026 года на площади 200 га за 120 млрд руб. Соответствующий меморандум банк и ООО «СКГ “Парк”» подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Строительство нового туробъекта пройдет в рамках федеральной программы «Комплексное развитие территорий». Парк будет примыкать к трассе федерального значения «Таврида». В строительство первой очереди инвестируют около 40 млрд руб. После ее запуска планируют создать около 5 тыс. рабочих мест и принять не менее 1,5 млн туристов.

«Для гостей "Крым наш парк" будут работать отели с фондом около 1 тыс. номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также "биопарк" с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной»,— отметили в пресс-службе банка.

В парке также планируют создать этническую деревню с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней. Кроме того, в нем возведут интерактивный музейный комплекс, в котором будут экспозиционные залы, региональный конгресс-холл и экспоцентр с выставочными павильонами. Кроме этого, там появится спортивная арена на 35 тыс. посадочных мест и колесо обозрения высотой 100 м, которое станет вторым по величине в РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СКГ “Парк”» было зарегистрировано в марте 2023 года в Симферополе. Компания занимается разработкой строительных проектов. Владельцем является Алексей Шацких.

Татьяна Ручкина

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