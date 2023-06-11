МЧС: почти 1,6 тыс. человек размещены в пунктах временного размещения после ЧП на Каховской ГЭС

Почти 1,6 тыс. человек размещены в 16 пунктах временного размещения (ПВР) в Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС. Об этом сообщили в МЧС РФ. Ранее сообщалось о размещении в ПВР около 1,5 тыс. человек.

Сейчас число эвакуированных составляет около 7 тыс. человек. Всего развернуто 63 ПВР, которые могут принять 5,5 тыс. человек, сообщили в МЧС. «В 16 ПВР находятся 1588 человек, остальные убыли по родственникам и знакомым»,— говорится в сообщении ведомства.

Первая информация о разрушении Каховской ГЭС появились около пяти часов утра 6 июня. Украинская сторона обвиняет российских военных в ее подрыве. В Москве считают, что к ЧП привели регулярные обстрелы ГЭС со стороны ВСУ.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Мария Федотова