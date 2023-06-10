WP: Украина пока «сдерживает» крупные резервы для контрнаступления

За 36 часов с начала контрнаступления Украины политическое или военное руководство страны не сообщило о каких-либо значительных успехах, что свидетельствует о том, что нынешний этап военных действий, вероятно, будет намного сложнее, пишет The Washington Post (WP).

Неназванный высокопоставленный сотрудник разведки одной из стран Запада заявил изданию, что на данный момент Украина, «похоже, сдерживает свою самую значительную огневую мощь». По его словам, «более крупный удар еще не нанесен». Какие-либо подробности он не привел.

Вчера, 9 июня, президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось. Он утверждает, что 7 и 8 июня велись активные бои, но украинские военные не имели успеха. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не начали контрнаступление. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обещал, что, когда наступательные действия ВСУ начнутся, «их увидят все».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер