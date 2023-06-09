Боррель считает, что Украина пока не начала наступление

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что вооруженные силы Украины еще не начали контрнаступление. По его словам, худшее еще впереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жозеп Боррель выразил опасения, что российско-украинский военный конфликт усугубится в разгар испанского председательства в Совете Евросоюза. Испания станет по ротации страной—председателем Евросоюза 1 июля, заменив Швецию. «Украина еще не начала наступления, которого все ждут. Худшее еще впереди»,— сказал он в интервью для телевизионной корпорации Televisin Espaola.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на протяжении последних трех дней вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в тот же день сообщил, что масштабное украинское контрнаступление пока еще не началось. По его словам, когда наступательные действия ВСУ начнутся, «их увидят все».

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева