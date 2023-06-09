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Коммерсантъ FM
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Боррель считает, что Украина пока не начала наступление

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что вооруженные силы Украины еще не начали контрнаступление. По его словам, худшее еще впереди.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жозеп Боррель выразил опасения, что российско-украинский военный конфликт усугубится в разгар испанского председательства в Совете Евросоюза. Испания станет по ротации страной—председателем Евросоюза 1 июля, заменив Швецию. «Украина еще не начала наступления, которого все ждут. Худшее еще впереди»,— сказал он в интервью для телевизионной корпорации Televisin Espaola.

7 июня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на протяжении последних трех дней вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление. Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в тот же день сообщил, что масштабное украинское контрнаступление пока еще не началось. По его словам, когда наступательные действия ВСУ начнутся, «их увидят все».

О последствиях ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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