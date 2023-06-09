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Коммерсантъ FM
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Qiwi сохранит листинг на NASDAQ за счет разделения бизнеса на российский и международный

Группа Qiwi добилась отмены делистинга акций компании на бирже NASDAQ при соблюдении ряда условий. В частности, Qiwi обязалась разделить бизнес на международный и российские сегменты, следует из заявления пресс-службы компании.

«Qiwi планирует полностью избавиться от своих российских предприятий и активов и сосредоточиться на дальнейшем наращивании своего международного бизнеса как за счет развития существующих операций, так и за счет слияний и поглощений. Компания считает, что после реструктуризации у нее будет достаточно средств для развития бизнеса, чтобы полностью соответствовать требованиям NASDAQ и OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении компании.

Qiwi обязуется до 30 июня передать все российские активы АО «Киви», до 30 августа подготовить промежуточную финансовую отчетность, а также завершить отказ от активов, расположенных в РФ. Компания планирует до 11 сентября продемонстрировать NASDAQ соблюдение всех требований, необходимых для продолжения листинга.

В Qiwi подчеркнули, что реструктуризация никак не скажется на повседневной деятельности компании и доступности ее сервисов. Торги американскими депозитарными расписками Qiwi на Мосбирже продолжатся в обычном режиме, сообщила пресс-служба.

15 марта биржа NASDAQ объявила о намерении провести делистинг акций российских компаний Qiwi, HeadHunter, «Яндекс» и Ozon. Руководство компаний заверило, что это не повлияет на их работу. 22 марта Qiwi обжаловала решение руководства биржи NASDAQ о делистинге акций. 8 июня отмены делистинга добился «Яндекс», который также планирует провести реструктуризацию.

Эрдни Кагалтынов

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